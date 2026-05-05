Казахстан планирует отказаться от поставок российской электроэнергии с 2027 года при условии успешного введения в работу энергетических объектов, заявил заместитель министра энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции, передает Zakon.kz.

По словам Есимханова, если страна введет все запланированные объекты, то власти не будут дожидаться окончания строительства атомной электростанции и смогут отказаться от поставок электроэнергии из России. Он уточнил, что в прошлом году в Казахстане произвели 123,1 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а потребили 124,6 млрд кВт⋅ч.

Есимханов также отметил, что Казахстан реэкспортирует часть закупаемой у России электроэнергии в Кыргызстан.