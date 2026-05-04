Министерство обороны Росссии объявило перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МО РФ выразило надежду, что Киев последует этому примеру.

В заявлении также отмечается, что Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

Гражданскому населению украинской столицы и сотрудникам иностранных дипмиссий рекомендовано покинуть город.

Также подчеркивается, что ранее, несмотря на наличие возможностей, удары по центру Киева не наносились по гуманитарным соображениям.