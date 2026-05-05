Министерство обороны Армении подписало в Ереване новые военные контракты с французскими компаниями.

Как сообщают армянские СМИ, в рамках соглашения с компанией «Airbus Helicopters» армянским вооружённым силам будут поставлены транспортные вертолёты. При этом конкретные модели воздушных судов пока не раскрываются.

Кроме того, между Министерством обороны и французской группой «SOFEMA Group» подписано отдельное соглашение о закупке современного военного обмундирования и снаряжения.

Отмечается, что данные поставки направлены на укрепление логистических и мобильных возможностей вооружённых сил Армении.