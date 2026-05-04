В Баку с 17 по 22 мая в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству будут организованы временные выделенные полосы движения на ряде улиц и проспектов.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, такие полосы появятся на проспекте Гейдара Алиева — Аэропортовском шоссе, а также на улицах Аббасгулу ага Бакиханова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева, Юсифа Сафарова и Микаила Мушфига.

Отмечается, что полосы начнут действовать после установки соответствующих дорожных знаков. До этого момента ими смогут пользоваться все транспортные средства.

Напомним, что 13-я сессия Всемирного форума по градостроительству пройдёт в Баку с 17 по 22 мая. Для участия в форуме уже зарегистрировались более 20 тысяч человек из разных стран мира. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам. Основная цель форума — обмен глобальным опытом в сфере устойчивого градостроительства, «умных городов» и инновационных городских решений.