На полях проходящего в Ереване саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, процесс и перспективы развития сотрудничества Армения—НАТО. Премьер-министр Пашинян отметил важность последовательного углубления партнерства, подчеркнув шаги, предпринимаемые в направлении демократических реформ и развития потенциала в оборонной сфере.

Собеседники также коснулись усилий, направленных на международную и региональную стабильность, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.

Стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог и сотрудничество, основанные на общих ценностях и взаимном доверии.