Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите ЕПС в Ереване, раскритиковал Европейский парламент, заявив, что не все европейские институты поддерживают армяно-азербайджанский мирный процесс так же, как Европейская комиссия.

Он отметил, что к таким структурам относятся Европейский парламент и ПАСЕ. По его словам, Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года, и до января 2024 года в отношении делегации не применялись ограничения.

Алиев также подчеркнул, что после завершения антитеррористических мер в Карабахе и реализации резолюций Совбеза ООН 1993 года ПАСЕ спустя четыре месяца ввела санкции против азербайджанской делегации:

«Кстати, я сам, будучи тогда главой азербайджанской делегации и депутатом парламента, был одним из активных членов ПАСЕ. До января 2024 года в отношении нашей делегации никогда не применялись ограничения в Совете Европы. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы самостоятельно реализовали четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые еще в 1993 году и остававшиеся на бумаге в течение 30 лет. Однако спустя четыре месяца после этого ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации» (цитата по Report).