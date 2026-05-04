На автомобильном рынке Азербайджана на фоне логистических проблем, возникших из-за закрытия Ормузского пролива, подорожали запчасти и частично автомобили. Об этом Minval заявил исполнительный директор Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана Эйюб Алиев.

По его словам, из-за напряжённой ситуации в регионе произошли перебои в поставках, в том числе на ключевых транспортных маршрутах.

«В последние месяцы возникли сложности с доставкой автомобилей и запасных частей. Это связано с военными рисками и изменением логистических цепочек. В частности, грузы из Китая традиционно поступали либо через Иран — через порт Бендер-Аббас, либо через Казахстан по Каспийскому маршруту. Однако текущая ситуация привела к перегрузке альтернативных направлений. Сегодня вырос поток грузов, автомобилей и фур, что вызывает заторы. В результате транспорт может задерживаться по нескольку дней, либо требуются дополнительные расходы для ускорения доставки. Это, безусловно, отражается как на ценах на запчасти, так и на стоимости автомобилей. На сегодняшний день транспортировка по обоим маршрутам остается затруднённой», — отметил Алиев.

При этом, как подчеркнул представитель ассоциации, на официальном уровне значительного роста цен на автомобили и запчасти пока не зафиксировано.

«Официальные дилеры пока не подняли цены. Однако на неофициальном рынке уже ощущается дефицит отдельных автозапчастей и умеренный рост цен на некоторые позиции», — добавил он.

По словам Алиева, если логистическая ситуация не стабилизируется, давление на рынок может усилиться, что приведёт к дальнейшему удорожанию как комплектующих, так и самих автомобилей.