Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджана и Организацией Объединённых Наций (ООН) об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку в 2026 году».

Соглашение было подписано 15 января 2026 года в Женеве.

Напомним, что WUF13 пройдёт в Баку 17–22 мая.

Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, «умных городов» и инновационных городских решений.