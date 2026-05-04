С 5 по 7 мая в ряде районов Азербайджана ожидаются периодические осадки.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных регионах, включая Нахчыванскую АР, Газах-Гянджинскую зону, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шекинскую, Губа-Гусарскую, горно-Ширванскую и Центрально-Аранскую зоны, осадки могут усилиться.

5 и 6 мая в стране ожидаются кратковременные ливни, грозы, местами возможен град, в горных районах — переход дождя в снег.

Кроме того, в ряде регионов объявлено жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой. В этих районах, включая Нахчыванскую АР, Нефтчалу, Сальян, Мингячевир, Гёйчай, Гёйгёль, Гянджу, Самух, Нафталан, Гёранбой, Дашкесан, Гедабей, Балакен, Загаталу, Гах, Шеки, Огуз, Габалу, Исмаиллы, Ширван, Агсу, Шамахы, Гобустан, Губу, Гусар, Хызы, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Лерик, Ярдымлы, Кяльбаджар, Лачын, Джебраил, Физули и Зангилан, ожидается западный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.

Также прогнозируется повышение уровня воды в реках.

В некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.