Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время визита в Ереван 4 мая.

Об этом говорится в заявлении Зеленского в соцсети X.

Как подчеркнул президент, Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

По словам Зеленского, он обсудил с Фицо сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

«Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу — договорились, что команды будут работать над графиком», — рассказал президент Украины.

Отдельное внимание во время переговоров уделили вопросу евроинтеграции Украины.

Зеленский сообщил, что Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова способствовать этому процессу.