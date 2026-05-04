Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям.

Как сообщили в Центре, в обращении отмечается, что дорожно-транспортные происшествия иногда происходят из-за спешки некоторых водителей на дорогах.

«В частности, начало движения до полного включения зелёного сигнала светофора, а также на жёлтый сигнал за несколько секунд до включения красного часто приводит к авариям. Ещё раз напоминаем таким водителям, что красный сигнал светофора, в том числе мигающий, запрещает движение. Кроме того, жёлтый сигнал запрещает движение и предупреждает о скорой смене сигналов. Для начала движения необходимо дождаться зелёного сигнала.

Напомним, что соблюдение сигналов светофора является обязательным в соответствии со статьёй 60 Закона «О дорожном движении»», — говорится в обращении.