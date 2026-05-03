К темам, вынесенным в заголовок, добавим новые сюрпризы России для мигрантов; «промышленную революцию» Китая в Кыргызстане и упрощение в нем миграционного законодательства; «механизмы» прихвата Таджикистана и ЦА в целом Соединенными Штатами; иные.

Госпошлины для мигрантов в России могут вырасти в 12 раз. Соответствующий законопроект Минфина страны утвержден правительством РФ. Повышение затронет оформление приглашений на въезд, вид на жительство и получение гражданства. Также вводятся новые пошлины за замену ВНЖ; за выдачу нового документа в случае его утраты или порчи.

Так, пошлины для иностранцев и лиц без гражданства для получения ВНЖ возрастут с 6 тыс. до 30 тыс. рублей (400%). За получение российского гражданства и выход из него придется платить 50 тыс. рублей вместо 4,2 тыс. Стоимость приглашения на въезд в страну увеличится с 960 до 8 тыс. рублей; разрешение на получение временного проживания в России – с 2 тыс. рублей до 15 тыс. Иностранным студентам оформление временного проживания в РФ обойдется в 8 тыс. рублей против прежних 1,92 тыс. Законопроектом предусмотрено подорожание и других услуг для мигрантов.

По прогнозам, повышение стоимости пошлин для мигрантов и введение новых «обогатит» федеральный бюджет России почти на 8 млрд рублей до конца текущего года, а с 2027-го – на 15,8 млрд руб. в год.

Законопроектом предусмотрены и некоторые исключения. В частности, от уплаты пошлин за прием в гражданство освобождаются лица без гражданства (бывшие граждане СССР); участники госпрограммы по переселению соотечественников; иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах России в период «СВО».

Казахстан

Астана анонсировала открытие в республике в этом году восьми крупных металлургических заводов с инвестиционным участием более 80,1 млрд тенге. Речь идет о запуске производства катодной меди, медной катанки, медного кабеля, алюминиевой пудры и литых алюминиевых прутьев. Параллельно ведется работа над более масштабными проектами по производству сплава Доре, алюминиевых заготовок и профилей – предприятия соответствующего направления будут сданы в эксплуатацию в 2027-2028 годах.

Министерство энергетики Казахстана распространило заявление, касающееся формата участия республики в соглашении ОПЕК+ на фоне решение ОАЭ о выходе из организации и соглашения, передает inbusiness.kz. «На сегодняшний день, — отмечается в нем, — вопрос об изменении формата участия страны в альянсе на повестке дня не стоит».

Напомним, 28 апреля стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, с 1 мая выходят из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

То же издание сообщает, что АО «КазТрансОйл» с 1 июня 2026 года повысит тариф на перекачку экспортной нефти на 10,6%. В сообщении компании говорится: «В соответствии с приказом гендиректора АО «КазТрансОйл … утвержден тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Казахстана в размере 12 500 тенге за 1 тонну на 1 000 км без НДС».

С космодрома Байконур наконец-то осуществлен первый испытательный пуск ракеты-носителя «Сункар» («Союз-5») – министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана назвало это событие «историческим». В ведомстве подчеркнули, что «Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг. … стратегическое достижение позволяет стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры».

Заметим, что пуск ракеты неоднократно переносился на резервный срок «по техническим причинам». Речь о совместном проекте Казахстана и России. Ракета-носитель «Союз-5» (раннее проектное название «Иртыш», собственно казахское — «Сункар») – это двухступенчатая ракета среднего класса, производимая на предприятии АО РКЦ «Прогресс» (город Самара, Россия). Используемое топливо и окислитель – экологические безопасные нафтил (тип керосина) и жидкий кислород.

Стало известно, куда перенаправит Казахстан 260 тыс. тонн нефти вместо нефтепровода «Дружба», передает Zakon.kz со ссылкой на информацию официального представителя министерства энергетики республики Асель Серикпаеву. Указанный объем, по ее словам, будет направлен по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн – в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн – в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечается, что перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

«Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки», – резюмировали в энергетическом ведомстве РК.

Напомним, причиной изменения маршрутов стала ситуация вокруг транзита по «Дружбе» в направлении Германии, связанная с «техническими проблемами».

Узбекистан

О «новой эре» в энергетике Узбекистана сообщает Eurasia Тoday: республика запускает первые гидроаккумулирующие станции. В соответствии с информацией пресс-службы узбекского лидера, их суммарная мощность — около 1,4 ГВт.

Подобные объекты широко применяются в мире как инструмент балансировки энергосистем — они позволяют аккумулировать избыточную электроэнергию (в том числе от солнечных и ветровых станций) и использовать ее в часы пикового спроса.

Параллельно акцент сделан на технологической трансформации отрасли – внедрении цифровых решений и элементов искусственного интеллекта для управления водными ресурсами и гидротехническими объектами. Отмечается, что речь идет о создании единой системы мониторинга, которая в режиме реального времени будет отслеживать уровень воды, давление, погодные условия и производственные процессы: «Уже сегодня безопасность водохранилищ обеспечивается тысячами датчиков и контрольно-измерительных приборов, однако переход к интеллектуальным системам позволит не только повысить надежность, но и оптимизировать распределение ресурсов, особенно в условиях дефицита воды в регионе».

Кыргызстан

«Китай начал промышленную революцию в Кыргызстане» — Бишкек и Пекин договорились реализовать программу «250 производственных линий». Данная инициатива охватит все регионы КР для создания разветвленной производственной сети по всей стране, сообщает bugin.info. Цель — не просто точечное привлечение инвестиций, но и системное формирование локальных промышленных кластеров, специализирующихся на переработке сырья, производстве конечной продукции и увеличении доли добавленной стоимости внутри Кыргызстана.

Сообщается также, что «Программа задумана как практический инструмент. Акцент делается на запуске реальных производств, а не на подписании меморандумов. Приоритетными сферами определены промышленность и переработка, однако сотрудничество не ограничивается экономикой. В рамках программы также будут реализованы культурные и гуманитарные проекты, что свидетельствует о намерении выстроить более прочные и долгосрочные партнерские отношения».

Китай проявляет явный интерес к расширению экономического взаимодействия и готов вкладываться в инвестиционные и производственные проекты: «Это отражает общую тенденцию усиления китайского присутствия в региональных экономиках через индустриальную кооперацию и формирование локальных производственных цепочек».

В Кыргызстане стартует новая миграционная реформа, упрощающая, в том числе, процедуру получения вида на жительство. Речь о поправках в закон «О внешней миграции», суть которых — отказ от громоздкой и многоуровневой системы для получения ВНЖ. Предложено внедрение принципа «одного окна», позволяющего сократить сроки оформления вышеуказанного статуса и снизить бюрократическую нагрузку.

В числе нововведений — отмена обязательного получения статуса иммигранта (ранее это был один из самых сложных и длительных процессов со сбором дублирующих документов). Кроме того, Кыргызстан намерен упростить получение временного ВНЖ, исключив из этой процедуры требование шестимесячного проживания в стране до подачи заявки.

Считается, что эти и другие меры упрощения миграционного законодательства помогут повысить привлекательность Кыргызстана для иностранных специалистов, бизнеса и цифровых кочевников на фоне конкуренции с соседними странами ЦА.

Таджикистан

Москва и Душанбе усиливают союз на фоне кризиса вокруг Ирана – в Бишкеке состоялись переговоры министров обороны России и Таджикистана — Андрея Белоусова и Эмомали Собирзода. Как сказал глава оборонного ведомства России, безопасность Центральной Азии, особенно на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана и обострения ситуации в других регионах мира, напрямую зависит от уровня российско-таджикского военного взаимодействия.

Белоусов подчеркнул, что Москва продолжает активно участвовать в модернизации вооруженных сил Таджикистана, и речь идет не просто о партнерстве, а о выстраивании системы коллективной безопасности в регионе, угрозы в котором становятся все более гибридными и трансграничными.

А параллельно в Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона со специальным посланником США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Как передает Eurasia Today, «За формальными формулировками о «сотрудничестве» и «взаимных интересах» просматривается привычная линия Вашингтона на втягивание стран региона в свою орбиту».

А также: «Обсуждались экономика, инвестиции и безопасность, но ключевой акцент сделан на механизмах, через которые США уже давно продвигают свое влияние — в том числе через формат С5+1. Именно он используется как инструмент координации и мягкого давления на государства Центральной Азии с целью переориентации их внешнеэкономических и политических связей».

Отмечается также, что особый интерес со стороны американской делегации вызывает доступ к стратегическим отраслям — гидроэнергетике, добыче полезных ископаемых и промышленности: «Это те сферы, которые напрямую связаны с ресурсным и промышленным суверенитетом страны».

Под видом «развития» продвигаются темы цифровизации, искусственного интеллекта и инфраструктуры, что открывает возможности для технологической зависимости и контроля. «Стороны договорились продолжать взаимодействие, однако очевидно, что США последовательно усиливают свое присутствие в регионе, пытаясь переформатировать его экономическую и политическую архитектуру под собственные интересы», — резюмирует издание.