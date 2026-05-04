Президент РФ Владимир Путин сменил командующего Воздушно-космическими силами России, в состав которых входят системы ПВО и ПРО.

Вместо генерала Виктора Афзалова, возглавлявшего ВКС с 2023 года, назначен генерал-полковник Александр Чайко, сообщает РБК со ссылкой на источник.

54-летний Чайко ранее командовал российскими войсками в Сирии, а с 2021 года — Восточным военным округом. По данным ЕС, он причастен к событиям в Буче и находится под персональными санкциями, введёнными в марте 2026 года.

Решение о кадровой перестановке принято на фоне серии атак беспилотников, которые российская ПВО не смогла отразить.