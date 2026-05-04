Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за участие в саммите Европейского политического сообщества в Ереване в формате видеосвязи.

Выступая по итогам форума, он также выразил признательность вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу за визит и участие в мероприятии, отметив вклад Турции в развитие мирного диалога и регионального взаимодействия. «Сегодня успешно завершился форум, собравший лидеров со всего континента и за его пределами. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность Европейскому союзу за тесное сотрудничество и партнерство в организации саммита… Я также благодарен президенту Азербайджана за участие в онлайн-формате и вице-президенту Турции за присутствие с точки зрения мирных процессов и регионального сотрудничества», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что саммит, прошедший при поддержке Европейского союза, стал площадкой для обсуждения актуальных вызовов и подтвердил важность открытого диалога и практического сотрудничества.

По его словам, участники уделили особое внимание перспективам региональной интеграции, укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. Премьер добавил, что нормализация отношений и открытие границ с Азербайджаном и Турцией способны принести пользу не только региону, но и расширить сотрудничество на более широком европейском пространстве.