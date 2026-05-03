В Польше на полигоне в Ожише стартовали многонациональные учения Amber Shock 2026, в которых задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО, включая США, а также несколько сотен единиц военной техники.

В маневрах участвуют подразделения 2-го кавалерийского полка армии США, а также военные из Польши и других стран альянса. Учения проходят под командованием Многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток».

По данным военных, американские подразделения были переброшены из Германии в Польшу по маршруту длиной более 1000 км и интегрированы в многонациональную боевую группу НАТО.

В рамках учений военные отрабатывают тактико-огневые задачи и взаимодействие союзных сил. Кульминацией маневров станет стрельба боевыми боеприпасами, запланированная на 7 мая.