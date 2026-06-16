Стабильная экономическая среда Азербайджана укрепляет доверие инвесторов.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает Report.

Он отметил, что долгосрочные инвестиции основаны на доверии и уверенности. По его словам, Азербайджан предлагает стабильную макроэкономическую среду, подкрепленную сильными фискальными показателями и взвешенной экономической политикой.

Джаббаров сообщил, что стратегические валютные резервы страны превышают ВВП и составляют 88 млрд долларов США, увеличившись на 3,4% с начала года и на 15% в годовом выражении. Он добавил, что низкий уровень госдолга и высокие резервы укрепляют экономическую устойчивость и доверие инвесторов.