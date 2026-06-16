США и Иран переходят на второй этап реализации договоренностей по мирному урегулированию. Этот этап будет легче, чем предыдущий, и должен быть успешным, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы заключили сделку с Ираном. Она должна быть успешной. Она идет на второй этап, который, как я думаю, будет легче», — сказал американский лидер журналистам на полях саммита Группы семи во Франции.

Трамп также назвал готовящееся соглашение с Ираном хорошим и справедливым. При этом он отметил, что Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках меморандума с исламской республикой.

«Мы не инвестируем никаких денег в Иран. Слухи, которые появились вчера, просто смехотворны. Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, если я или кто-то другой захочет что-то сделать, но мы не вкладываем никаких денег. У нет никаких обязательств по инвестициям в Иран», — сказал он.

Трамп отметил, что Ирану в рамках соглашения будет запрещено обладать ядерным оружием, в противном случае Тегеран «пострадает от невероятных последствий». «У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они ничего с ним не будут делать. А если они захотят что-то сделать с ним, то пострадают от невероятных последствий. Именно по этой причине я согласился подписать соглашение», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что США могут заполучить ядерные материалы Ирана.