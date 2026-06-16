Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило на $336 млрд благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном.

Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений, по подсчетам Bloomberg.

Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на $13,3 трлн.

Илон Маск упрочил свое лидерство в этом списке — благодаря скачку акций его аэрокосмической компании SpaceX почти на 20% состояние бизнесмена достигло $1,27 трлн. Маск за день разбогател на $164 млрд — примерно столько же составил подъем стоимости активов 499 остальных членов списка. Ларри Пейдж, занимающий второе место, владеет активами на $314 млрд, Сергей Брин — на $292 млрд, Джефф Безос — на $267 млрд, Ларри Эллисон — на $247 млрд.