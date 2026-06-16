Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что недоволен действиями Израиля в Ливане и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к большей ответственности, передает Daily Express.

«Я недоволен тем, как Израиль вел себя в отношении Ливана и «Хезболлы», — сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он также отметил, что израильский авиаудар по Бейруту в выходные был чрезмерным: «Мне не понравилось, что он провел эту атаку… это было слишком».

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, без поддержки США Израиль не смог бы существовать. «Без Соединенных Штатов не было бы Израиля, без меня не было бы Израиля, потому что ни один другой президент не был готов сделать то, что сделал я», — заявил американский лидер. Он добавил, что у него были отличные отношения с Нетаньяху, но теперь израильский премьер должен проявлять больше ответственности в отношении Ливана.