Антиправительственные акции начались вечером в ряде городов Израиля. Демонстранты протестуют против политики кабмина под руководством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает газета Haaretz, демонстрации проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Их участники требуют, в частности, создания государственной комиссии по расследованию причин событий 7 октября 2023 года, когда вооруженные радикалы ХАМАС из сектора Газа напали на Израиль, указывает издание.

В Тель-Авиве демонстрация проводится «Форумом организаций борьбы» — новым объединением нескольких протестных движений, а также «Октябрьским советом» — форумом, объединяющим семьи погибших при атаке ХАМАС, отмечает Haaretz.