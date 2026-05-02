Словакия завершит реализацию проекта «Умное село» (Smart Village) в селе Баш-Гарвенд Агдамского района Азербайджана, предположительно, к концу 2026 года. Об этом журналистам сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов, сообщает Report.

«В настоящее время одна из словацких компаний реализует проект в Агдамском районе. Думаю, к концу этого года он будет завершен», — отметил дипломат.

Эльчин Гасымов также сообщил о планируемых визитах высокопоставленных официальных лиц Словакии в Азербайджан.

«В ближайшее время ожидаются официальные визиты спикера парламента Рихарда Раши и президента Словакии Петера Пеллегрини», — добавил он.

Отметим, что проект включает восстановление и модернизацию села с использованием современных экологичных технологий, а реконструкцию осуществляют словацкие компании. Общая площадь проектируемой территории в селе Баш-Гарвенд составляет 476 гектаров.