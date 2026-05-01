Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили и грузовики, импортируемые из Европейского союза, до 25% уже на следующей неделе.

«Я рад сообщить, что из-за того, что Европейский союз не соблюдает условия нашего торгового соглашения, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлины будут увеличены до 25%», — написал он в своей соцсети Truth Social.

При этом Трамп подчеркнул, что автомобили, произведенные на территории США, не будут облагаться пошлинами.

Он также отметил, что в стране ведется строительство новых автозаводов с инвестициями свыше $100 млрд, назвав это рекордом в истории отрасли.

«В настоящее время строится множество автомобильных и грузовых заводов, в которые инвестировано более $100 миллиардов — это рекорд в истории производства автомобилей и грузовиков. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются — никогда ранее в Америке не происходило ничего подобного!»,- подчеркнул американский лидер.