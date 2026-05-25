Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что «голосовать за Пашиняна можно только в состоянии сильного, галлюциногенного, наркотического, грибного опьянения»

В эфире программы Владимира Соловьева она предложила отправить в Армению хлеб и пшеницу, так как «у граждан Армении повальное грибоедение», если они поддерживают нынешнего премьера страны. Помимо этого, Симоньян поблагодарила Бога, что не является гражданкой Армении и заявила, что «Россия без Армении обойдется, а вот Армения нет».

Спикер парламента Армении Ален Симонян опубликовал данный фрагмент российского телеэфира с участием Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, назвав их «фантастическими тварями».