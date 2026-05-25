Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила Масаллинский район.

В рамках визита Лейла Алиева посетила Масаллинскую Джума-мечеть — один из исторических и религиозно-культурных памятников региона, и ознакомилась с её историей и архитектурными особенностями.

Отмечается, что мечеть, расположенная в центре города Масаллы, была построена в 1846 году на средства жителей и местных благотворителей. В годы независимости она была восстановлена и вновь открыта для богослужений. Позднее мечеть прошла капитальный ремонт и в 2001 году была включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

В завершение визита Лейле Алиевой был подарен экземпляр священного Корана.