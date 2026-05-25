Вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном и будут решаться исключительно прибрежными государствами региона. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Иран не рассматривает этот вопрос в рамках переговоров с США и не обсуждает детали будущих соглашений по проливу.

Багаи также сообщил, что Иран и США достигли согласия по ряду обсуждаемых вопросов, однако говорить о скором подписании финального мирного соглашения преждевременно. Он подчеркнул, что переговорный процесс осложняется частыми изменениями позиции американской стороны, что замедляет достижение окончательных договорённостей.