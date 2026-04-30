Сегодня 30 апреля грузовой поезд, состоящий из 7 вагонов с российским зерном и удобрениями, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана, отправился со станции «Баладжары» ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Сообщается, что в Армению отправлено 4 вагона зерна общим весом 279 тонн и 3 вагона удобрений весом 203 тонны.

Затем поезд проследует через станцию Бёюк-Кесик в направлении Грузии, откуда продолжит путь в Армению.

До настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было перевезено более 25 тыс. тонн зерна, свыше 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречки.

Напомним, что наряду с транзитом продолжается также экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 24 апреля, тогда было отправлено 5 вагонов зерна общим весом 350 тонн.

На сегодняшний день в эту страну поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.