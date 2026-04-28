28 апреля в украинском городе Ирпень торжественно отметили 103-ю годовщину со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Участники мероприятия сначала возложили цветы к бюсту Зарифы Алиевой в городе Ирпень, выразили почтение к ее памяти, сообщает Азертадж.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины выступил посол Сеймур Мардалиев, который рассказал о богатом жизненном опыте Зарифы Алиевой. Он также отметил дружественные отношения между Азербайджаном и Украиной, поддержку, оказанную нашей страной в восстановлении Ирпеня.

По словам исполняющей обязанности мэра города Ирпень Анжелы Макеевой, Зарифа Алиева с любовью вспоминается не только в Азербайджане, но и в Украине.

Затем учащиеся лицея «Лингвист» номер 12 имени академика Зарифы Алиевой прочитали стихи и исполнили песни на азербайджанском языке.

В рамках мероприятия также состоялось ознакомление с книгами, подаренными мэрией города Ирпень побратимскому Лачинскому району.

После этого по совместной инициативе посольства Азербайджана в Украине и представительства SOCAR в Украине в парке «Дружба», носящем имя академика, была проведена акция по посадке деревьев. В различных частях парка были высажены сакуры.