Меняются правила касательно таможенного досмотра личного багажа глав дипломатических представительств иностранных государств, членов дипломатического персонала и членов их семей, проживающих вместе с ними.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 мая, передает Trend.

Согласно изменениям, личный багаж глав дипломатических представительств иностранных государств, членов дипломатического персонала и членов их семей, проживающих вместе с ними, теперь будет проходить таможенный досмотр.