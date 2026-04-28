Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам экспорта украинского оружия и предложил партнерам программу Drone Deals.

Украина также готовит список стран, в которые экспорт будет невозможен из-за сотрудничества с Россией, пишут украинские СМИ.

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. Сейчас наша экспертная безопасность и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей», — отметил Зеленский.

Зеленский сообщил, что Украина предложила партнерам особый формат сотрудничества Drone Deals – специальные соглашения по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение экспертизы и необходимого Украине технологического обмена.

Президент Украины утвердил направления такой межгосударственной работы и проработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия.

Он сообщил о следующем порядке действий: «На межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы по безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных институтов и производителей.

Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний».

По его словам, украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права украинских военных взять необходимый объем оружия первыми.

«Профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами».

Зеленский поручил МИД Украины вместе с разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт украинского оружия невозможен по причинам их сотрудничества с Россией.

Совет национальной безопасности и обороны будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны, а на экспорт отправляется излишек.

Минобороны и Генштаб будут определять объемы потребности Сил обороны государства.