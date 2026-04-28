Министерство экономики Армении отмечает перебои с поставками сжиженного газа в республику, но обещает урегулировать ситуацию, призывая граждан не паниковать.

«Из-за заторов на КПП «Ларс» и временных логистических трудностей въезд в Армению некоторых грузовиков, перевозящих сжиженный газ, задержался, что повлияло на нормальный ритм поставок на рынке», — сообщает пресс-служба министерства.

«Речь не идет о полном дефиците, однако на отдельных заправочных станциях возможны временные перебои с поставками <…>. Мы призываем граждан не поддаваться панике и совершать покупки в обычном режиме, а также следить исключительно за официальной информацией. Работы по урегулированию ситуации продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные органы находятся на постоянной связи с компаниями-импортерами и партнерскими структурами для скорейшего урегулирования ситуации и восстановления нормального снабжения рынка.

Министерство сообщает, что компетентные органы следят за ситуацией, чтобы исключить необоснованный рост цен и возможные спекулятивные проявления.