Владелец Saran Holding и глава турецкого спортивного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран объявил об уходе с поста.

В своем заявлении он отметил, что служение клубу не ограничивается только пребыванием на должности и иногда требует умения вовремя отойти в сторону.

Он подчеркнул, что «эта эмблема несет не чьи-то личные амбиции, а общую ответственность всех».

Саран также отметил, что внутренние обсуждения наносят вред клубу, и подчеркнул важность единства и солидарности: «Сила заключается в нашей способности объединяться вокруг «Фенербахче»».

Несмотря на уход с должности, он заявил, что продолжит поддерживать клуб, завершив свое обращение словами: «Да здравствует наш «Фенербахче». Живи, «Фенербахче»».

Также он сообщил, что внеочередное общее собрание с выборами состоится 6–7 июня.