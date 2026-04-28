Зарифа Азиз гызы Алиева, азербайджанский офтальмолог, академик Академии наук Азербайджана, профессор, родилась 28 апреля 1923 г. в селе Шахтахты Шарурского района Азербайджанской ССР.

Автор четырнадцати монографий и сотен научных статей, 12 рационализаторских предложений. Дочь Азиза Алиева — народного комиссара здравоохранения Азербайджанской ССР, затем первого секретаря Дагестанского обкома компартии. Зарифа Алиева в 1954 году вышла замуж за будущего главу государства Гейдара Алиева. В этом браке в 1955 году родилась Севиль Алиева, а в 1961 году — Ильхам Алиев.

Большая часть трудовой деятельности Зарифы Алиевой прошла в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей.

Академик З.А.Алиева вела большую общественную работу, являясь членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем Председателя Азербайджанского Комитета защиты мира, членом правления общества «Знание» и членом президиума научного общества офтальмологов бывшего СССР, входила в редакционную коллегию журнала «Вестник офтальмологии».

Пользовалась большим авторитетом в Азербайджане и в СССР. Разработала и ввела несколько новых методов лечения глазных заболеваний.

С 1982 года жила в Москве вместе со своей семьей. 15 апреля 1985 года скончалась от рака. Была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище, а затем, в 1994 году, тело было перевезено в Баку и захоронено на Аллее почётного захоронения.