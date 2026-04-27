Закон о новом порядке прохождения Ормузского пролива будет принят сразу после возобновления работы парламента Ирана.

Об этом рассказал член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Алаэддин Боруджерди, передает ТАСС.

«Проведено множество заседаний для рассмотрения юридических и международных аспектов «Плана безопасности Ормузского пролива». Этот план будет принят в виде обязательного закона сразу после открытия парламента и направлен на исполнение правительству», — сказал он.

По словам Боруджерди, Центробанк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через Ормузский пролив. При этом после введения в работу инфраструктуры цифровой валюты станет обязательным требованием производить оплату в риалах.