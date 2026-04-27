Азербайджан и Узбекистан договорились создать новые общественные парки в столицах друг друга в рамках расширения двустороннего сотрудничества, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Заявление последовало после официального визита в Азербайджан с 22 по 24 апреля делегации во главе с министром Лазизом Кудратовым, пишет The Times of Central Asia.

В ходе поездки состоялись переговоры с Министерством экономики Азербайджана и руководством крупных компаний по вопросам совместных проектов и перспектив сотрудничества.

По данным ведомства, стороны определили ряд приоритетных направлений, включая горнодобывающую промышленность, производство строительных материалов, транспорт и логистику, градостроительство, сельское хозяйство и фармацевтику. Особое внимание было уделено планам создания парка «Узбекистан» в Баку и парка «Азербайджан» в Ташкенте, а также расширению фармацевтических розничных сетей и развитию проектов по переработке фруктов и овощей.