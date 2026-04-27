Азербайджан и Китай договорились об обмене дополнительно 5 тыс. разрешительных бланков для двусторонних и транзитных перевозок и 2,5 тыс. бланков — для перевозок в/из третьей страны в 2026 году.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), такое решение было принято впервые в истории сотрудничества двух стран для осуществления международных грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем.

Договоренности были достигнуты между AYNA и Департаментом автомобильного транспорта Минтранспорта Китая в Урумчи (Китай) на встрече по вопросам международных автомобильных перевозок, в котором также приняли участие азербайджанские перевозчики и представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.

Согласно информации, квота разрешительных бланков, согласованная для обмена на международные грузоперевозки в текущем году, увеличена в 5 раз. Также достигнуто соглашение о полном удовлетворении потребностей перевозчиков в текущем и следующем году.

Стороны также достигли важной договоренности об электронном обмене и выдаче бланков «Разрешений». Планируется создать совместную техническую рабочую группу для реализации проекта цифровизации и начать работы с 1 мая.

Кроме того, согласован соответствующий механизм для налаживания гибкой связи между соответствующими ведомствами двух стран для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе международных грузоперевозок.

В рамках визита 25 апреля азербайджанская делегация также провела встречу с сотрудниками таможенного пункта Хоргос с участием национальных перевозчиков, ознакомилась с работой логистических центров в одноименной свободной экономической зоне.

Делегации представлена ​​информация о деятельности таможенно-перевалочного пункта Хоргос. Отмечалось, что в настоящее время пункт имеет 4 полосы приема и 4 полосы отправки, при этом 8 полос обеспечивают проезд 1200 грузовых автомобилей в день. С учетом растущего грузопотока в течение следующих двух лет планируется увеличить количество полос приема и отправки до 20.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между логистическим центром и национальными перевозчиками, и договорились начать работу по установлению связей между ними.