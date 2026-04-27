В Баку ведётся проектирование современной трамвайной сети, которая должна стать частью масштабной транспортной реформы. Об этом сообщила Наргиз Гюльмалыева — ведущий консультант отдела транспортной политики ведомства, сообщает Minval.

По её словам, уже завершено предварительное технико-экономическое обоснование строительства трамвайной линии от поселка Мехдиабад до станции метро «28 Мая», и в настоящее время продолжаются проектные работы. Маршрут линии согласован с соответствующими государственными структурами. Ожидается, что реализация проекта позволит создать экологически чистую и высокопроизводительную систему наземного транспорта, которая свяжет северные поселки Баку с центром города.

«Если автобус перевозит в среднем 80–100 пассажиров, то трамвай способен перевозить от 200 до 500 человек за одну поездку», — отметила Гюльмалыева, подчеркнув, что данный вид транспорта практически не создает вредных выбросов и играет важную роль в развитии «зеленой» мобильности.

Кроме того, по её словам, в рамках программы развития на 2025–2030 годы предусмотрено расширение сети метро и железных дорог. Это позволит значительно снизить углеродный след и повысить эффективность транспортной системы столицы. Согласно концептуальному плану, к 2030 году в Баку планируется ввод в эксплуатацию новых станций метро .