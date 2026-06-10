По распространяемым данным, с 28 февраля по 8 июня 2026 года США потеряли несколько десятков единиц авиационной техники.

В списке фигурируют:

— 1 истребитель F-35 стоимостью около $110 млн — якобы поражён иранской системой ПВО;

— 3 F-15E стоимостью около $90 млн каждый — сбиты над Кувейтом и Ираном;

— 1 A-10 — разбился во время операции по поиску и спасению в Иране;

— 1 AH-64 Apache стоимостью около $35 млн — сбит КСИР над Ормузским проливом;

— 1 самолёт ДРЛО E-3 Sentry AWACS стоимостью около $700 млн — уничтожен на базе PSAB;

— 2 и более KC-135 уничтожены, ещё 7 повреждены;

— 28 MQ-9 Reaper и 1 MQ-1C UCAV уничтожены;

— 1 MQ-4C Triton стоимостью около $250 млн;

— 2 MC-130J Commando II стоимостью около $100 млн каждый;

— 1 HH-60M — в Ираке;

— 1 HH-60W — повреждён над Ираном;

— 2 CH-47 Chinook стоимостью около $50 млн каждый;

— 4 вертолёта AH/MH Little Bird.