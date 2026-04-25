Бывший сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержан по обвинению в утечке конфиденциальной информации.

Об этом заявили в пресс-службе СГБ Грузии.

Отмечается, что задержанный ранее также работал в Министерстве внутренних дел Грузии. Его обвиняют в незаконном распространении конфиденциальных данных.

Операция была проведена в результате совместной деятельности Главной инспекции Службы государственной безопасности и Главной инспекции Министерства внутренних дел.

По данному факту ведется расследование по статье 321 (Нарушение порядка обращения с документами или предметами, содержащими государственную тайну) Уголовного кодекса Грузии.