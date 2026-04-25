Государственный экологический экспертный центр Узбекистана одобрил первый этап строительства курорта Sea Breeze на Чарвакском водохранилище под Ташкентом, сообщают узбекские СМИ.

Заключение выдано 10 февраля 2026 года и будет действовать до 10 февраля 2029-го.

Проект Sea Breeze Uzbekistan реализует бизнесмен Эмин Агаларов. В декабре 2024 года он представил концепцию курорта президенту Шавкату Мирзиёеву.

Комплекс разместят на 577 га восточного побережья Чарвакского водохранилища между поселками Яккатут и Боладала. Проект предусматривает 7 км береговой линии, отели, апартаменты, виллы, пляжи, спортивные площадки, общественные пространства, медицинский кластер и амфитеатр на 2 тысячи мест.

Строительство рассчитано на 10 лет — до 2035 года. Первый этап охватит около 100 гектаров.