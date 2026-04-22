На основании обращения Счётной палаты в Исполнительной власти Гянджи начато расследование со стороны Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, сообщает АПА.

Отметим, что в ходе аудита, проведённого Счётной палатой, были выявлены серьёзные финансовые нарушения в проектах строительства и ремонта. Проверка охватила 2023–2025 годы, в рамках которой было проанализировано использование 192 млн манатов.

По имеющимся данным, в проекте строительства Гянджинского спортивного дворца стоимость работ была завышена на 9,52 млн манатов. По жилому дому на 249 квартир выявлена переплата в размере 1,28 млн манатов.

Кроме того, сообщается о переплатах на сотни тысяч манатов при ремонте жилищного фонда, капитальном ремонте дорог и благоустройстве.

Счётная палата отметила, что часть излишне выплаченных средств уже возвращена в государственный бюджет, по ряду случаев судебные разбирательства продолжаются.