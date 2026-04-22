Крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменит около 20 тысяч рейсов из-за нехватки топлива.

В компании рассчитывают сэкономить более 40 тысяч тонн авиационного топлива, при этом снижение общей эффективности составит менее 1%.

Сокращения в основном затронут нерентабельные ближнемагистральные маршруты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Одновременно Lufthansa увеличит рейсы из Цюриха, Вены и Брюсселя, а также внесёт изменения в работу хаба в Риме.

Список отменённых рейсов обещают опубликовать в конце апреля. При этом компания уже сейчас проводит отмены полетов, запланированных на даты до 31 мая. К примеру, 20 апреля Lufthansa отменила первые 120 ежедневных рейсов. В частности, временно прекращены перелеты из Франкфурта-на-Майне в польские Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер.