Президент США Дональд Трамп опубликовал комплиментарный пост об уходящем с должности генеральном директоре Apple Тиме Куке, отметив его вклад в развитие компании.

Трамп заявил, что при Куке Apple значительно выросла и достигла «даже больших успехов, чем во времена Стива Джобса», а также назвал его «замечательным парнем».

В публикации президент также рассказал о знакомстве с Куком во время своего первого срока. Трамп отметил, что глава Apple обратился к нему с «серьезной проблемой», которую, как утверждает Трамп, мог решить только президент США. По словам Трампа, он был «очень впечатлён», что глава Apple позвонил ему «поцеловать ему задницу».

«Когда я получил звонок, я сказал: «Вау, это звонит Тим Эппл (Кук!), это же просто потрясающе!» Я был очень впечатлен тем, что глава Apple звонит», — написал президент США, добавив, что после этого он помог решить возникший вопрос «быстро и эффективно».

Трамп подчеркнул, что с тех пор между ними сложились «долгие и очень хорошие отношения», хотя иногда просьбы Кука, по его словам, были «слишком настойчивыми».

