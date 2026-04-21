В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность отмены разрешения на выезд молодежи с Украины, введённого в августе 2025 года, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, с момента введения нормы страну могли покинуть около 600 тыс. человек в возрасте 18–23 лет, включая девушек.

«Сейчас, кстати, ходят разговоры на Банковой (офис Зеленского расположен на улице Банковой — прим.) по поводу того, чтобы отменить эту норму. Я думаю, что это невозможно, но тем не менее такие разговоры идут», — отметил Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.