В марте текущего года в Азербайджане больше всего подорожали фрукты и овощи, тогда как яйца подешевели.

Как сообщает Государственный комитет статистики, по сравнению с предыдущим месяцем цены на фрукты выросли на 3,6%, на овощи — на 3,2%.

При этом рыба и рыбная продукция подорожали на 1,5%, молоко и молочные продукты — на 0,6%, хлеб и хлебобулочные изделия, а также крупы — на 0,7%. Из других товарных групп цены на мясо и мясную продукцию выросли на 0,2%, сливочное и растительные масла, сахар, варенье, мёд, шоколад и конфеты, чай, кофе и какао, а также минеральные воды и соки — на 0,3%. Алкогольные напитки подорожали на 0,5%.

Наибольшее снижение цен в отчётном месяце зафиксировано на яйца — в марте они подешевели на 2,9% по сравнению с февралем. Цены на табачные изделия остались без изменений.

Отметим, что в марте годовая инфляция составила 5,6%, а месячная — 0,5%.