В Азербайджане государственный обвинитель запросил наказание в виде 7 лет лишения свободы для Гахрамана Шамиль оглу Мамедова — бывшего старшего помощника военного атташе, задержанного в Турции с 70 килограммами золота.

На процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева было объявлено о завершении судебного следствия.

Отмечается, что Мамедов занимал должность главного помощника военного атташе Вооружённых сил Азербайджана в США.

По данным следствия, он был задержан правоохранительными органами Турции, когда направлялся на такси в один из отелей Стамбула с целью передачи золотых слитков лицу, с которым находился в предварительном сговоре.

Мамедову предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, совершённой группой лиц с использованием служебного положения за пределами страны, а также злоупотреблении должностными полномочиями.