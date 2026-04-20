В 2006 году около 205 тысяч долларов США, связанных с земельной сделкой с участием тогдашнего министра обороны Армении Сержа Саргсяна, будут конфискованы в пользу государства.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Согласно информации, Антикоррупционный суд 27 февраля удовлетворил очередное ходатайство департамента по защите государственных интересов.

Суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью 0,17 гектара, расположенного в Ереване, заключённый 3 марта 2006 года между Сержем Саргсяном и закрытым акционерным обществом.

Согласно решению, поскольку возврат данного земельного участка невозможен, его стоимость — 78,86 миллиона драмов (примерно 205 тысяч долларов США) — будет взыскана с компании в пользу государства.