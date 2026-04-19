Азербайджан сыграл значимую роль в укреплении позиций тюркского мира на международной политической и культурной арене. Об этом заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова на полях Анталийского дипломатического форума.

По её словам, Баку выступает центром важных инициатив, а поддержка идей президента Ильхам Алиев имеет большое значение для развития тюркского мира, передает Report.

Раимкулова подчеркнула, что сегодня Азербайджан находится в центре международного внимания. В частности, после победы в Карабахской войне голос страны стал более заметным не только в тюркском пространстве, но и на глобальном уровне.

Она также отметила, что возглавляемый ею фонд выступает эффективным инструментом «мягкой силы», активно участвуя в международных мероприятиях и продвигая общее культурное и историческое наследие тюркских народов.

По её словам, сохранение культурных ценностей и укрепление гуманитарного сотрудничества сегодня играет важную роль в обеспечении мира. В этом контексте Азербайджан на протяжении многих лет вносит вклад в развитие сотрудничества в рамках Организация тюркских государств.

В завершение Раимкулова отдельно подчеркнула роль Ильхама Алиева, отметив его инициативы, направленные на укрепление мира и единства тюркского мира.