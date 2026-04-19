Израиль продемонстрировал мужество и смелость в ходе конфликта с Ираном и доказал, что может быть настоящим союзником США в отличие от других стран, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Нравится людям Израиль или нет, он оказался великим союзником США», — отметил Трамп.

По словам американского президента, израильтяне мужественны, смелы, верны и умны:

«Они Храбрые, Смелые, Лояльные и Умные и, в отличие от других, которые показали своё истинное лицо в момент конфликта и стресса, Израиль упорно сражается и знает, как ПОБЕЖДАТЬ!».