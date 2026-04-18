В Брюсселе 16 апреля состоялась встреча между делегациями Азербайджана и Европейского Союза с целью возобновления переговоров по новому двустороннему соглашению и проведения очередных обсуждений по документу о Приоритетах партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил замглавы МИД Ялчын Рафиев, а европейскую — заместитель исполнительного директора Европейской службы внешних действий Аудроне Перкаускене.

Прошедшие в конструктивном духе обсуждения были направлены на взаимное понимание позиций по обоим документам и планирование последующих этапов переговоров.

По итогам встречи было принято решение о проведении следующего этапа переговоров в начале июня в Баку.

В состав азербайджанской делегации, наряду с Министерством иностранных дел, вошли представители министерств экономики, юстиции, энергетики, цифрового развития и транспорта, финансов, труда и социальной защиты населения, а также Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджан, Государственного таможенного комитета, Центрального банка и Государственной нефтяной компании Азербайджана.

В рамках визита Ялчын Рафиев также провел встречи с заместителем генерального директора Европейской комиссии по климатической деятельности Яном Дусиком и заместителем генерального директора по окружающей среде Патриком Чайлдом. В ходе контактов состоялся обмен мнениями о создании формата диалога Азербайджан — Европейский Союз в сфере климатической деятельности и охраны окружающей среды, а также об инициативах, выдвинутых в рамках процесса COP и международных организаций, занимающихся вопросами климата и окружающей среды.