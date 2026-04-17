Президент Украины Владимир Зеленский заявил о росте военной активности на территории Беларуси, особенно в приграничных с Украиной районах.

По его словам, украинская разведка фиксирует строительство дорог в направлении украинской границы и оборудование артиллерийских позиций. Зеленский отметил, что существует риск попыток вовлечения Беларуси в конфликт на стороне России.

«Мы полагаем, что Россия может вновь попытаться втянуть Беларусь в свою войну», — заявил он.

Также украинский лидер упомянул недавние события в Венесуэле, связанные с задержанием президента страны Николас Мадуро, отметив, что они должны стать предупреждением для Минска.

Зеленский сообщил, что поручил использовать дипломатические каналы для предупреждения белорусских властей о необходимости избегать эскалации и не допускать вовлечения страны в войну.